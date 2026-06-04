Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia | scelti il presidente i vice e il consiglio

Il nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia è stato eletto durante la prima seduta del Consiglio, svoltasi dopo le elezioni del 26 maggio. Sono stati scelti anche i vice presidente e i membri del consiglio.

Moreno Marziani è il nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia. È stato eletto nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio proclamato il 26 maggio scorso all’esito delle elezioni. Sarà in carica per il quadriennio 2026-2030.Vicepresidenti sono state nominate. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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