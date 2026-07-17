La vita di Mario Placanica dopo il G8 | Sento le voci gioco alle slot e sono stato abbandonato da tutti

Da allora, Mario Placanica vive tra difficoltà e isolamento. Ricorda di sentire ancora le voci e di passare il tempo giocando alle slot machine. Ha affermato di essere stato abbandonato da tutti e di non aver ricevuto supporto dopo l’incidente. Placanica, ex carabiniere ausiliario, è responsabile dell’uccisione di un manifestante durante il G8 di Genova, quando un suo colpo ha colpito un sasso che, rimbalzando, ha ferito gravemente un uomo.

Mario Placanica è il carabiniere ausiliario in servizio di leva al G8 di Genova che ha ucciso Carlo Giuliani. Un proiettile partito dalla sua pistola colpì un sasso in aria e centrò, di rimbalzo, il manifestante alla base dell’occhio. Oggi, a 45 anni, vive con la madre a Siano (Catanzaro) insieme a un figlio di vent’anni avuto con la moglie da cui si è separato. La figlia 17enne abita con l’altra ex compagna. Dal 6 aprile 2005 non è più un carabiniere per causa di servizio: disturbi dell’ansia, atipie del pensiero. E in un’intervista al Corriere della Sera dice di essere «in cura al Centro di salute mentale di Catanzaro. Sento voci, forse lo sparo del G8 è partito troppo vicino al mio orecchio». 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Sono stato colpito da una scarica di sassi: pensavo solo a tornare a casa, restare in vita”: il racconto di Cazzanelli, cosa succede davvero quando la montagna smette di essere un giocoDurante il Festival de L’AltraMontagna, sull’Altopiano di Brentonico, è stato presentato il racconto di un escursionista che ha subito una scarica di...

Le Marche sono la 14ª regione italiana per il gioco: 535 milioni spesi nel 2025 e sesto posto nazionale per le ricerche sulle slotLe Marche si collocano al quattordicesimo posto tra le regioni italiane per quanto riguarda il settore del gioco, con una spesa totale di 535 milioni...

Temi più discussi: Placanica: Quel giorno a Genova con Giuliani sono morto anche io. Il G8 ha distrutto la mia vita; L’omicidio di Carlo Giuliani è l’ombra più grave che incombe ancora sul G8; Elena Giuliani: Da 25 anni sento che il mio Carlo vive, ma l’Italia ha rimosso il G8; G8 di Genova, Elena Giuliani: L’Italia ha rimosso il G8.

Carlo Giuliani, morto durante il G8 di Genova/ Cos’è successo e cosa c’entra il carabiniere Mario PlacanicaCos'è successo a Carlo Giuliani, morto durante gli scontri con le Forze dell'Ordine al G8 di Genova: cosa c'entra l'ex carabiniere Mario Placanica Tra i volti più noti dei tafferugli che scoppiarono ... ilsussidiario.net

Placanica, inchiesta sull'incidentePassato pericolo per Mario Placanica, il giovane carabinere che ha dichiarato di aver sparato a Carlo Giuliani e che domenica pomeriggio è andato a sbattere contro un albero mentre tornava a casa a ... ilmanifesto.it