Le spicy cubes sono caramelle gommose alla pesca ricoperte di zucchero e peperoncino, diventate popolari sui social come presunto stimolante per la vita di coppia. Nonostante l’aspetto innocuo, gli esperti avvertono sulla loro assunzione, sottolineando che contengono sostanze che potrebbero avere effetti imprevedibili. Non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino le proprietà afrodisiache promesse, e si consiglia cautela nel consumo.

Sembrano semplici caramelle gommose alla pesca, colorate e r icoperte di zucchero e peperoncino. Ma sui social sono diventate molto più di un dolcetto: le chiamano spicy cubes e vengono presentate come il nuovo “ segreto ” per rendere una serata di coppia più intensa e sorprendente. Tra video su TikTok e Instagram, il prodotto è diventato rapidamente virale grazie a racconti entusiastici, reazioni davanti alla telecamera e presunte esperienze trasformate in momenti indimenticabili. Ma dietro il successo online si nasconde una domanda importante: queste caramelle hanno davvero effetti particolari o si tratta soprattutto di una moda alimentata dal marketing? Le spicy cubes vengono vendute come integratori alimentari destinati agli adulti con il nome di Date Night Gummies. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sembrano innocue caramelle alla pesca, ma promettono “scintille” a letto: cosa sono davvero le spicy cubes e perché gli esperti invitano alla cautela

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