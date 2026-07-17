Sono state trovate in diverse scuole e parchi giochi, dove bambini e adolescenti le consumano regolarmente. Le spicy cubes sono caramelle gommose alla pesca, ricoperte di peperoncino e zucchero. Alcuni genitori hanno segnalato episodi di irritazioni e problemi respiratori dopo il consumo. Le autorità sanitarie stanno monitorando i casi, ma al momento non ci sono segnalazioni ufficiali di incidenti gravi o intossicazioni. La vendita di questo prodotto non è ancora vietata.

Le chiamano spicy cubes e, almeno a prima vista, non sembrano poi così rivoluzionarie: piccole caramelle gommose al gusto di pesca, ricoperte di peperoncino e zucchero. Su TikTok e Instagram, però, vengono presentate come il nuovo ingrediente segreto per accendere l’intesa di coppia e rendere tutto più hot. Un effetto miracoloso o l’ennesimo prodotto diventato irresistibile grazie a una strategia social ben studiata? E soprattutto: ci sono dei rischi nell’assumerle regolarmente? Spicy cubes, la caramella “piccante” che promette scintille. Il prodotto viene venduto come integratore alimentare per adulti con il nome Date Night Gummies. Secondo il marchio, una caramella va consumata circa 30 minuti prima di un incontro romantico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fenomeno “spicy cubes”, l’ultima delle strane (e pericolose) mode social

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