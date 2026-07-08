Temptation Island a scuola? Un’idea che fa discutere | il reality come strumento didattico divide gli esperti Ma il punto è un altro | cosa vogliamo davvero dall’istruzione?

Una proposta recente suggerisce di utilizzare il reality televisivo Temptation Island come strumento didattico nelle scuole. La proposta ha rapidamente attirato l’attenzione online, provocando reazioni contrastanti. Un insegnante e scrittore, noto per il suo coinvolgimento nel mondo scolastico, ha condiviso questa idea su una piattaforma di divulgazione, suscitando discussioni tra chi la considera innovativa e chi la valuta inappropriata per l’ambiente scolastico.

La proposta ha fatto il giro del web in poche ore, scatenando reazioni opposte. Enrico Galiano, professore e scrittore noto per la sua capacità di intercettare i fermenti del mondo scolastico, ha affidato a Il Libraio un’idea destinata a dividere: portare Temptation Island nelle scuole. E attenzione, precisa lo stesso Galiano, non si tratta di una boutade estiva né di una provocazione fine a se stessa. Il ragionamento, in apparenza, ha una sua logica. Il reality di Canale 5 mette in scena dinamiche relazionali tossiche, gelosie malate, amori possessivi che troppo spesso i ragazzi finiscono per normalizzare. Mostrarlo in classe, decostruirlo, analizzarlo, potrebbe diventare un’occasione per sviluppare sguardo critico e distanza emotiva. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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