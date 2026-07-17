Una donna di 42 anni di Chiaravalle è stata investita e uccisa da un treno regionale sui binari di Marzocca, nel tardo pomeriggio di ieri. La donna si trovava seduta sui binari prima di essere travolta. Il macchinista del treno ha riferito di aver avuto un malore durante la manovra. La vittima è deceduta sul posto. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’accaduto.

SENIGALLIA Tragedia sui binari a Marzocca dove nel tardo pomeriggio di ieri una donna è stata travolta da un treno in transito. Si tratta di una 42enne di Chiaravalle. Erano le 18.35 quando transitava il Regionale 4294. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava sdraiata sui binari. Un impatto inevitabile per il macchinista del convoglio, che non è riuscito ad arrestare la corsa in tempo per evitare la tragedia. Il treno si è fermato in linea un chilometro a nord dalla stazione di Marzocca, verso Senigallia. Successivamente il capotreno è stato colto da un malore per lo choc e per lui sono stati attivati i soccorsi. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa tra Senigallia e Montemarciano per oltre un paio d’ore. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Seduta sui binari, travolta alla stazione di Marzocca dal treno Regionale: muore donna di 42 anni. Malore per il macchinista

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