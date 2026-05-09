Stazione Termini cade sui binari dopo un malore | salvato dai militari prima dell' arrivo del treno
Un uomo ha avuto un malore mentre si trovava sui binari della stazione Termini ed è caduto. Prima dell’arrivo del treno, una pattuglia dell’Esercito ha intervenuto e lo ha soccorso. I militari sono riusciti a tirarlo in salvo e a metterlo in sicurezza. L’incidente si è verificato poco prima che il convoglio giungesse in stazione. Al momento non ci sono altre informazioni sulle sue condizioni di salute.
Un uomo è stato salvato da una pattuglia dell'Esercito sui binari della stazione Termini, poco prima che arrivasse un treno. Il fatto si è verificato venerdì 8 maggio. Secondo quanto si apprende, riportato da LaPresse, l'uomo sarebbe caduto a causa di un malore, mentre stava per transitare un.🔗 Leggi su Romatoday.it
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