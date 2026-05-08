Un’altra persona è stata investita sui binari di Rogoredo, questa volta da un treno regionale. Il macchinista ha riferito di aver visto una sagoma prima dell’incidente. La vicenda si inserisce in un’area frequentata quotidianamente da persone che si spostano lungo le rotaie, zone spesso utilizzate anche per attività di spaccio di droga. La situazione si ripete lungo le stesse linee ferroviarie, coinvolgendo spesso soggetti non identificati.

Un’altra croce a Rogoredo. Lungo le rotaie che portano allo scalo ferroviario. Le stesse rotaie attraversate ogni giorno dai fantasmi che frequentano abitualmente la zona e che da lì raggiungono le piazze di spaccio allestite di volta in volta dai pusher di eroina e cocaina. Una strage silenziosa che si trascina da anni e che le limitazioni alla velocità dei convogli non possono interrompere. L’ultimo tragico capitolo di una storia che non sembra conoscere fine è andato in scena nella tarda serata di mercoledì, a circa 35 metri dall’inizio della banchina del binario 1. Alle 22.40, il macchinista del treno S13 partito da Pavia alle 22.09 e...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un altro fantasma morto sui binari. Travolto dal regionale a Rogoredo. Il macchinista: ho visto una sagoma

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