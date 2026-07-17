Sedava donne conosciute online le violentava e filmava gli abusi | arrestato 68enne in Germania almeno 14 vittime

Un uomo di 68 anni è stato arrestato a Berlino con l’accusa di aver drogato, violentato e filmato almeno 14 donne conosciute online. Le vittime sono state sedate con alcol e sedativi prima degli abusi. La polizia ha ricostruito che l’uomo aveva contatti con le donne attraverso internet e successivamente commetteva le violenze, registrando le violazioni. Le indagini sono ancora in corso e sono state identificate più di 14 vittime.

Un uomo di 68 anni è stato incriminato a Berlino con l'accusa di aver sedato e violentato 14 donne. Stando a quanto ricostruito, dopo averle conosciute online, le drogava con un mix di alcol e sedativi e filmava le violenze. Gli investigatori sospettano che le vittime siano molte di più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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