Un uomo di 68 anni è stato coinvolto in un’indagine giudiziaria in Germania con l’accusa di aver sedato e violentato diverse donne incontrate tramite app di incontri. Secondo le accuse, avrebbe commesso 22 stupri, filmando gli atti. La polizia ha eseguito perquisizioni e sequestrato materiale elettronico. Le autorità stanno esaminando i dati per individuare eventuali altre vittime. L’indagato si trova attualmente in custodia.

Un uomo di 68 anni è finito al centro di una vasta inchiesta della magistratura tedesca con l’accusa di aver sedato e violentato diverse donne, conosciute attraverso piattaforme di incontri online, filmando gli abusi. Il sospettato, residente a Berlino, si trova attualmente in custodia cautelare ed è indagato per 22 episodi di stupro aggravato e lesioni personali gravi. L’indagine ha preso una svolta decisiva dopo il sequestro di numerosi supporti informatici contenenti video che documenterebbero le violenze. I video scoperti durante la perquisizione. Secondo quanto reso noto dalla Procura di Berlino, gli investigatori hanno rinvenuto durante una perquisizione nell’abitazione del 68enne diverse chiavette Usb contenenti numerosi filmati di presunti reati sessuali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sedava e violentava le donne conosciute sulle app di incontri: 68enne accusato di 22 stupri

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