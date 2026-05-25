Le indagini sulla presunta condotta sessuale impropria di un ex primario di radiologia si sono concluse con l’identificazione di almeno otto vittime. Il professionista, sospeso in passato, è stato arrestato per abusi sessuali sulle colleghe. Nonostante ciò, un’ordinanza ha revocato la sospensione già in atto. Le indagini hanno coinvolto decine di presunti episodi di violenza, secondo quanto riportato dai documenti ufficiali.

Almeno otto vittime e decine i presunti casi di violenza sessuale. Come rivelato da il Corriere della sera, sono terminate le indagini a carico del professor Emanuele Michieletti, ex primario del reparto di Radiologia dell’ospedale “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza. Nel frattempo, dopo aver scontato sei mesi agli arresti domiciliari, il medico è tornato al suo lavoro, anche se in uno studio privato: l’ordine dei medici ha infatti revocato la sospensione dalla professione. L’uomo il 6 maggio di un anno fa è stato arrestato per violenza sessuale e stalking ai danni di dottoresse e infermiere dell’ospedale ed è rimasto ai domiciliari per circa sei mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Primario arrestato per abusi sessuali sulle colleghe, chiuse le indagini: “Almeno 8 vittime”. Ma l’ordine gli ha revocato la sospensione

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Accuse di abusi al primario Michieletti: almeno 8 vittime. Ma l'Ordine dei medici revoca sospensione

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