Sea Watch ha accusato il Giornale di diffamazione per aver pubblicato i video che hanno portato all’indagine sul comandante. La pubblicazione ha suscitato reazioni internazionali, con l’inchiesta che è stata ripresa anche da Le Figaro. L’Ong tedesca sostiene che non siano stati solo loro a diffondere quei video. La questione riguarda la pubblicazione dei materiali e la loro diffusione sui media.

L'Ong tedesca ci accusa di campagna diffamatoria per aver pubblicato i video che hanno portato il comandante Anne Van Damme ad essere indagato. Ma non siamo i soli ad averli diffusi. L'inchiesta sulla collusione tra l'organizzazione e i trafficanti di essere umani è stata pubblicata anche dal quotidiano francese Le Figaro, corredata da foto e da una mappa del percorso della nave tra il 5 e l'8 maggio 2026. Il titolo è decisamente esplicativo: "Soccorso o collusione con i trafficanti? Le immagini inedite dei trafficanti che consegnano i migranti all’ONG Sea-Watch nel Mediterraneo". Leggi qui l'inchiesta di Le Figaro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sea Watch attacca il Giornale, ma l'inchiesta fa il giro del mondo: pubblicata anche su Le Figaro

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