La foto del trasbordo di migranti su Sea Watch 5 | Era un appuntamento
Sono state diffuse immagini che mostrano un uomo in tuta militare e travisato che dà il via libera con il pollice agli attivisti a bordo di un gommone di soccorso, subito dopo il trasbordo di migranti sulla nave Sea Watch 5. Le foto fanno parte di un’indagine condotta dalla procura di Brindisi e sono state pubblicate oggi. Nei fotogrammi si distingue chiaramente l’atto di approvazione dell’operazione.
Il Giornale pubblica oggi alcune immagini dell’indagine della procura di Brindisi sulla nave Ong Sea Watch 5. Si vede un uomo in tuta militare e travisato che dà l’ok con il pollice agli attivisti a bordo di un gommone di soccorso dopo il trasbordo di alcuni migranti. La procura indaga il comandante di Sea Watch 5, l’olandese Anne Van Damme, per favoreggiamento dell’immigrazione illegale. Secondo l’inchiesta i trafficanti erano salpati dalla zona di Sabratha, ad ovest di Tripoli, per consegnare i migranti a 27,7 miglia dalla costa libica. La foto di Sea Watch. «Queste immagini sono la “pistola fumante” di una consegna di migranti direttamente dai trafficanti» sottolinea una fonte del Giornale. 🔗 Leggi su Open.online
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