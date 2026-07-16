La foto del trasbordo di migranti su Sea Watch 5 | Era un appuntamento

Notizia in breve

Sono state diffuse immagini che mostrano un uomo in tuta militare e travisato che dà il via libera con il pollice agli attivisti a bordo di un gommone di soccorso, subito dopo il trasbordo di migranti sulla nave Sea Watch 5. Le foto fanno parte di un’indagine condotta dalla procura di Brindisi e sono state pubblicate oggi. Nei fotogrammi si distingue chiaramente l’atto di approvazione dell’operazione.