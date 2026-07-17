Dopo un articolo di un quotidiano, l’organizzazione ha inviato una diffida al giornale, senza smentire le affermazioni contenute nel pezzo. La Ong ha definito l’inchiesta una campagna diffamatoria travestita da approfondimento giornalistico e ha contestato le accuse senza fornire una risposta diretta ai contenuti, limitandosi a presentare una versione diversa dei fatti.

Dopo l’inchiesta di Fausto Biloslavo su Sea Watch pubblicata su questo quotidiano, la Ong ha respinto le accuse, informando di aver inviato una diffida a Il Giornale, senza smentire quanto raccontato ma fornendo una versione alternativa di quell’intervento. Fino a quando il Giornale (e poi Le Figaro) non hanno mostrato le immagini registrate da Frontex, però, la Ong Sea Watch non ha mai raccontato pubblicamente di aver raccolto i migranti da una barca perfettamente funzionante, una lancia veloce, gestita da uomini armati. Ha sempre posto il focus su quel che è successo dopo, ossia gli spari sulla nave, facendo solo un cenno al momento del recupero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Migranti, Sea-Watch attacca: “Campagna diffamatoria travestita da inchiesta. Abbiamo diffidato il Giornale”

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