se non vinci le elezioni cambia gli elettori

La Camera ha approvato un emendamento che modifica la ripartizione degli elettori all’estero. La Circoscrizione Estero sarà ridisegnata, con due collegi alla Camera, Europa e Resto del Mondo, invece di quattro. Al Senato, invece, nascerà un unico collegio mondiale. La riforma riduce le circoscrizioni e cambia le modalità di rappresentanza per gli elettori residenti all’estero. La modifica avviene senza coinvolgimento diretto degli elettori nelle elezioni.

La Camera ha approvato l’emendamento che rivoluziona la Circoscrizione Estero. Al Senato nascerà un collegio unico mondiale, mentre alla Camera le quattro ripartizioni saranno ridotte a due: Europa e Resto del Mondo. Rappresentanti della maggioranza di Governo spiegano si tratti di una razionalizzazione del sistema. Per i Partiti dell’opposizione e, in particolare per il Partito Democratico, invece, è l’esatto contrario: un autentico stravolgimento della rappresentanza degli italiani nel mondo. Dalle dichiarazioni dei parlamentari Dem eletti all’estero emerge un giudizio unanime e durissimo. La riforma viene descritta come un’operazione che non punta a migliorare il voto o a renderlo più sicuro, ma a ridisegnare Collegi e Circoscrizioni per ottenere quel consenso che, secondo l’opposizione, non si riesce a conquistare nelle urne. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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