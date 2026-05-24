Oltre 6 milioni di cittadini sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali del 2026. Tuttavia, si registra un calo dell’affluenza rispetto alle consultazioni precedenti, con pochi elettori presenti ai seggi. La partecipazione si è ridotta rispetto alle precedenti tornate elettorali, segnalando una diminuzione di cittadini che si sono recati a votare. La sfida per le amministrazioni riguarda l’incremento della partecipazione alle prossime consultazioni.

I dati della prima mattinata delle elezioni comunali 2026 evidenziano una flessione dell’affluenza complessiva a livello nazionale, che alle ore 12:00 si attesta al 14,73%. Le urne rimarranno aperte in circa 750 centri fino a lunedì pomeriggio, per determinare i nuovi equilibri politici in 18 capoluoghi di provincia e definire l’accesso ai ballottaggi previsti per il mese di giugno. Elezioni comunali, flessione dell'affluenza I dati delle elezioni nei capoluoghi Le regole del voto nei territori comunali Elezioni comunali, flessione dell’affluenza Domenica 24 maggio 2026 si sono aperte le operazioni di voto per le elezioni amministrative, che chiamano alle urne circa 6,2 milioni di elettori in circa 750 municipalità italiane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Calo dell’affluenza per le elezioni comunali 2026, la sfida inizia con pochi elettori ai seggi

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EC HALTS VOTING IN LIRA AFTER BALLOT MIX-UP, FIFTEEN POLLING STATIONS AFFECTED

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