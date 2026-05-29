Dopo le elezioni, il governatore ha partecipato a una diretta in cui ha mostrato un video che ripercorreva l’evoluzione della città di Salerno, dalla sua condizione iniziale a quella attuale. Successivamente, sono stati trasmessi altri video che evidenziavano le caratteristiche attuali e le prospettive future del territorio, focalizzandosi su alcune zone specifiche. La comunicazione si è concentrata sull’immagine della città e sul rapporto con gli abitanti.

Prima è stato mandato in onda su un video su com'era e come è diventata Salerno. Poi un altro video su come Salerno è e su come diventerà in alcuni dei suoi punti strategici. È iniziata così la diretta sui social, da sindaco, di Vincenzo De Luca: con immagini utilizzate nella campagna elettorale ma anche con i ringraziamenti agli elettori, a «chi ha voluto testimoniare ancora una volta sostegno, solidarietà, affetto nei miei confronti». Promette impegno, riserva stoccate e cita Gramsci per dire che «in questa campagna si è misurata la connessione sentimentale con i cittadini e gli elettori», «la totale netta separazione tra la militanza e la politica fru fru». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Salerno, la prima diretta di De Luca dopo le elezioni: «Si è misurata la connessione sentimentale con gli elettori»

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