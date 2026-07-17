Sdraiata sui binari travolta alla stazione di Marzocca dal treno Regionale | muore donna di 42 anni Malore per il macchinista

Una donna di 42 anni è stata investita e uccisa da un treno regionale mentre si trovava sdraiata sui binari alla stazione di Marzocca. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime ricostruzioni, il macchinista ha avuto un malore poco prima dell’impatto. La vittima era residente a Chiaravalle.

SENIGALLIA - Tragedia sui binari a Marzocca dove nel tardo pomeriggio di ieri una donna è stata travolta da un treno in transito. Si tratta di una 42enne di Chiaravalle. Erano le 18.35 quando transitava il Regionale 4294. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava sdraiata sui binari. Un impatto inevitabile per il macchinista del convoglio, che non è riuscito ad arrestare la corsa in tempo per evitare la tragedia. Il treno si è fermato in linea un chilometro a nord dalla stazione di Marzocca, verso Senigallia. Successivamente il capotreno è stato colto da un malore per lo choc e per lui sono stati attivati i soccorsi. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa tra Senigallia e Montemarciano per oltre un paio d’ore. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Seduta sui binari viene travolta dal treno Regionale: muore a 42 anni. Malore per il macchinista

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Un altro fantasma morto sui binari. Travolto dal regionale a Rogoredo. Il macchinista: ho visto una sagomaUn’altra persona è stata investita sui binari di Rogoredo, questa volta da un treno regionale.

Argomenti più discussi: Seduta sui binari, travolta alla stazione di Marzocca dal treno Regionale: muore donna di 42 anni. Malore per il macchinista; Tragedia a Marzocca, donna si sdraia sui binari: travolta e uccisa dal treno in corsa.

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