Il nuovo servizio di apertura anticipata delle scuole primarie nella Bassa Romagna partirà l’ultimo giorno di agosto. Sono arrivate 345 richieste di iscrizione. La misura mira ad aiutare le famiglie nel periodo che precede l’inizio delle lezioni, facilitando la gestione tra impegni lavorativi e necessità familiari. La sperimentazione riguarda i comuni della zona, con l’obiettivo di offrire un supporto pratico prima dell’avvio ufficiale dell’anno scolastico.

Prenderà il via l’ultimo giorno di agosto il nuovo servizio sperimentale di apertura anticipata delle scuole primarie nei comuni della Bassa Romagna. Una misura pensata per supportare le famiglie del territorio nel delicato periodo che precede il rientro ufficiale in classe, agevolando la conciliazione tra i tempi di vita e le esigenze di lavoro. L’iniziativa, promossa a livello regionale dall’ Emilia-Romagna, ha visto l’immediata adesione dell’Unione dei Comuni e delle scuole del territorio per l’ anno scolastico 2026-2027. Il progetto si rivolge nello specifico agli alunni che frequenteranno le classi dalla seconda alla quinta. Per loro, i cancelli si apriranno con dieci giorni di anticipo rispetto al calendario ordinario, precisamente dal 31 agosto all’11 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuole, apertura anticipata. Arrivate 345 richieste

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Apertura anticipata delle scuole, Marcello (FdI): "Scelta che proprio non convince. Urgono chiarimenti"Un membro del gruppo politico Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione chiedendo chiarimenti sulla decisione di anticipare l’apertura delle...

Cavalli in fuga a Roma, polizia: “Arrivate le prime richieste di risarcimento”Dopo l’incidente a Roma con 35 cavalli imbizzarriti che hanno travolto militari, mezzi e automobili, sono arrivate le prime richieste di risarcimento.

Temi più discussi: Scuole, apertura anticipata. Arrivate 345 richieste; Anche in Bassa Romagna: sarà sperimentata dal 31 agosto l’apertura anticipata delle scuole primarie; Scuole primarie aperte dal 31 agosto, l'Unione della Romagna Faentina aderisce alla sperimentazione: via alle iscrizioni; Scuola anticipata: a Reggio città 945 posti in 15 plessi. VIDEO.

Scuole, apertura anticipata. Arrivate 345 richiesteIl nuovo servizio sperimentale alla primaria attivo dal 31 agosto all’11 settembre Abbiamo ritenuto importante cogliere questa opportunità per le famiglie. ilrestodelcarlino.it

Scuole primarie, in Emilia Romagna apertura anticipata al 31 agosto per aiutare famiglieDa quest'anno in Emilia-Romagna la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, aprirà in anticipo, proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai ... tg24.sky.it