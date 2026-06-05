Apertura anticipata delle scuole Marcello FdI | Scelta che proprio non convince Urgono chiarimenti

Notizia in breve

Un membro del gruppo politico Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione chiedendo chiarimenti sulla decisione di anticipare l’apertura delle scuole primarie al 31 agosto. La richiesta si concentra sulla strategia e le motivazioni dietro questa sperimentazione. La giunta regionale dovrà rispondere alle domande sulla tempistica e sull’organizzazione del calendario scolastico per l’anno in corso. La questione riguarda principalmente le modalità di attuazione e le eventuali implicazioni per le strutture e il personale scolastico.