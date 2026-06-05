Apertura anticipata delle scuole Marcello FdI | Scelta che proprio non convince Urgono chiarimenti
Un membro del gruppo politico Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione chiedendo chiarimenti sulla decisione di anticipare l’apertura delle scuole primarie al 31 agosto. La richiesta si concentra sulla strategia e le motivazioni dietro questa sperimentazione. La giunta regionale dovrà rispondere alle domande sulla tempistica e sull’organizzazione del calendario scolastico per l’anno in corso. La questione riguarda principalmente le modalità di attuazione e le eventuali implicazioni per le strutture e il personale scolastico.
“Con un’interrogazione di attualità ho chiesto alla giunta regionale di chiarire le proprie intenzioni sul futuro del calendario scolastico e sulla sperimentazione che prevede l’apertura anticipata delle scuole primarie dal 31 agosto. Una scelta che presenta numerose criticità e che merita un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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