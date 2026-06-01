Dopo l’incidente a Roma con 35 cavalli imbizzarriti che hanno travolto militari, mezzi e automobili, sono arrivate le prime richieste di risarcimento. Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente. La polizia ha confermato l’arrivo delle prime richieste di indennizzo per i danni causati dall’episodio. Non sono stati comunicati dettagli sui danni specifici o sui soggetti coinvolti nelle richieste.

Inizia la conta dei danni a Roma dopo che 35 cavalli imbizzarriti hanno travolto militari, mezzi e automobili e ferito quattro persone. E’ successo la notte tra il 29 e 30 maggio durante una prova generale per la parata della Festa della Repubblica, trasformatasi in una scena drammatica dopo l’esplosione improvvisa di fuochi d’artificio che ha mandato in panico decine di animali. “Al comando della polizia locale sono arrivate le prime denunce di richiesta risarcitoria per i danni alle vetture, causate dai cavalli in fuga per l’esplosione di fuochi d’artificio. È stata fatta una prima quantificazione dei danni, più sommaria di quello che è avvenuto? Non lo so. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Cavalli in fuga a Roma, polizia: “Arrivate le prime richieste di risarcimento”

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Cavalli in fuga a Roma, la conferenza stampa della polizia locale x.com

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