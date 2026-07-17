scuola dei magistrati aperto un fascicolo sul capo anm

È stato aperto un fascicolo disciplinare contro il presidente della Scuola Superiore della Magistratura dopo che ha commentato positivamente le politiche del governo Meloni sulla giustizia. Le toghe rosse, dopo il referendum, tornano a confrontarsi sui giochi di potere interni. Il procedimento riguarda le dichiarazioni rilasciate dal professore, che sono state considerate da alcuni come un appoggio alle scelte dell’esecutivo.

Le toghe rosse riprendono i giochi di potere dopo il referendum. E nel mirino dell'Anm finisce il presidente della Scuola Superiore della Magistratura, il professor Mauro Paladini, reo di aver espresso giudizi favorevoli sull'operato del governo Meloni in tema di giustizia. Paladini oggi occupa una poltrona da sempre simbolo dell'egemonia culturale della sinistra. Un tassello che il sindacato dei magistrati si è visto strappare nel marzo scorso, quando il Csm non ha confermato la nomina dell'ex presidente della Consulta Silvana Sciarra, incoronando al vertice, con un voto a maggioranza, il professore che per la sinistra è troppo vicino al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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