Lunedì si terrà una riunione tra i magistrati incaricati di seguire il caso Minetti, per fare il punto sulla situazione. Nel frattempo, secondo quanto riportato dal quotidiano, il ministro della Giustizia ha annunciato che procederà con una causa legale contro un giornalista per presunte affermazioni diffuse in un servizio televisivo. La vicenda coinvolge questioni legali e giornalistiche, con dettagli ancora da chiarire.

Sono attesi a breve i primi esiti, parziali, degli accertamenti esteri, in Spagna e in Uruguay, chiesti dalla Procura Generale di Milano nel supplemento di indagine sul caso della grazia chiesta e ottenuta da Nicole Minetti dopo che si sono addensati dubbi sulla veridicità degli atti corredati all’istanza e sospetti sul fatto che l’ex igienista mentale di Silvio Berlusconi, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda, non abbia tagliato i ponti con la vita precedente. Già lunedì 4 maggio, sul versante milanese, la Procuratrice Generale, Francesca Nanni, e il sostituto pg, Gaetano Brusa, faranno il punto della situazione.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Caso Minetti, lunedì riunione dei magistrati titolari del fascicolo per fare il punto

Notizie correlate

Leggi anche: Caso Minetti, parla il pg di Milano Gateano Brusa: “In 40 anni non mi è mai capitata cosa del genere. Per me il fascicolo era completo"

Garlasco, Palmegiani: "Oggi riunione con Sempio per fare punto"“A questo punto le consulenze tecniche della procura sono quasi giunte a termine a meno che non ne verranno fuori altre.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Come funziona la grazia e perché il caso di Nicole Minetti ha messo in difficoltà perfino il Quirinale; La grazia a Nicole Minetti fa scandalo in America Latina; Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Supposte falsità, servono verifiche urgenti; Grazia a Minetti, nuovi dubbi sull’iter: verifiche fino in Uruguay.

Caso Minetti, lunedì riunione dei magistrati titolari del fascicolo per fare il puntoSecondo il Foglio, il ministro della Giustizia Nordio farà causa al giornalista Ranucci per le dichiarazioni sul ranch ... msn.com

Caso Minetti: le ultime news da considerareIl caso Minetti è diventato di portata nazionale, tutti ne parlano scopriamo quindi le ultime news relative diramate nelle ultime ore. notizie.it

Caso Minetti, istituto adozioni Uruguay: “Procedura nel rispetto della legge” Leggi la notizia : https://archivio.lapresse.it/2-portal/galleria_video_dettaglio.phpid_video=613820&a=0 - facebook.com facebook

Visto che ci siamo, sempre sul caso Minetti ricorderei anche la Carta di Treviso (firmata da Ordine dei giornalisti e Fnsi), soprattutto nella parte in cui si richiamano i giornalisti a seguire cautele per garantire l’armonico sviluppo delle personalità dei minori: x.com