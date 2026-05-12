Nasce il «partito dei magistrati». La notizia era nell'aria da giorni e ieri è arrivata l'ufficialità. L'Associazione nazionale magistrati, il potente sindacato delle toghe, ha indetto per sabato prossimo una assemblea in cui all'ordine del giorno vi è un solo argomento: discussione sulle «linee guida e punti programmatici per l'azione futura dell'associazione». L'appuntamento inizierà alle 9.30 nella sede della Cassazione a Roma e sarà aperto dagli interventi del presidente dell'Anm, il giudice Giuseppe Tango, e del segretario generale, il pm Rocco Gustavo Maruotti. Seguiranno gli interventi degli iscritti e i saluti dei presidenti dei quattro comitati referendari schierati per il No: Enrico Grosso, Giovanni Bachelet, Franco Moretti e Giuseppe Salmè.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il partito dei magistrati. Sabato in Cassazione assemblea dell'Anm con i capi del "No"

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