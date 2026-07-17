Scrivevano al mio ex ‘hai fatto bene a lasciarla è grassa’ Ma veramente l’unica cosa di cui possiamo parlare è quella? | lo sfogo di Valentina Ferragni dopo la rottura con Matteo Napolitano

Valentina Ferragni ha commentato che le scrivevano online dicendo che l’ex aveva fatto bene a lasciarla perché era grassa. La influencer ha sottolineato che questa è l’unica cosa di cui si può parlare in quel momento. Negli ultimi tempi, il corpo delle donne resta spesso oggetto di commenti e giudizi sui social media, anche in relazione a relazioni personali.

Il corpo delle donne continua a essere oggetto di giudizi e processi all’interno delle dinamiche digitali. L’ultimo episodio in ordine di tempo riguarda Valentina Ferragni: l’influencer e imprenditrice di 33 anni, ospite del podcast Corporea di Cosmopolitan, ha analizzato l’ossessione per il peso e per le taglie che domina le piattaforme social, svelando un retroscena finora inedito legato alla conclusione della sua passata storia d’amore. La relazione tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, 24 anni, si è interrotta nei primi mesi del 2026 dopo tre anni insieme. La fine del rapporto è diventata immediatamente un pretesto per gli odiatori di rete, che hanno scelto di aggirare i canali ufficiali dell’influencer per commentare direttamente sotto le foto dell’ex compagno, legando la rottura sentimentale alla forma fisica di lei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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