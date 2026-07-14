L’influencer, ospite del podcast "Corporea di Cosmopolitan", racconta gli attacchi ricevuti su Instagram e TikTok e spiega come ha imparato a reagire alle critiche sul corpo. Valentina Ferragni torna a parlare degli insulti ricevuti per il suo aspetto fisico, fra cui compaiono frasi come "sei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Valentina Ferragni contro gli insulti sul fisico: "Scrivevano al mio ex fidanzato 'troppo grassa, hai fatto bene a lasciarla'"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Valentina Ferragni su Google: cosa cercano davvero su di lei

Notizie e thread social correlati

Valentina Ferragni: “Al mio ex scrivono che ha fatto bene a lasciarmi perché sono grassa. Io mi faccio una risata”Valentina Ferragni ha raccontato di aver ricevuto commenti sui social che elogiano l’ex partner per averla lasciata, scrivendo che aveva fatto bene...

Elettra Lamborghini contro gli haters: «Prima troppo grassa e ora troppo magra. Siete ossessionati dal corpo degli altri, curatevi»Elettra Lamborghini ha risposto alle critiche sui social riguardo al suo aspetto fisico, affermando con ironia che il suo fondoschiena è ancora...

Temi più discussi: Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato: la cena romantica e i baci con un uomo misterioso; Valentina Ferragni: chi è il nuovo fidanzato dopo Matteo Napoletano?; Marina Di Guardo, incidente con un trattore in Sicilia per la mamma di Chiara Ferragni; Valentina Ferragni: Al mio ex scrivono che ha fatto bene a lasciarmi perché sono grassa. Io mi faccio una risata.

Valentina Ferragni vittima di Boydshaming: hanno scritto al mio ex dicendogli che ha fatto bene a lasciarmi reddit

Chiara Ferragni canta e balla scatenata al concerto di Max Pezzali a San Siro con la sorella Valentina e gli amici - VIDEO x.com

Valentina Ferragni criticata per il suo aspetto fisico: Hanno scritto al mio ex fidanzato dicendogli che ha fatto bene a lasciarmi perché sono grassaGli hanno scritto che ha fatto bene a lasciarmi, Valentina parla delle critiche e del suo ex Matteo Napolitano L'imprenditrice digitale vuole essere un ... gossip.it

Chiara Ferragni, la sorella Valentina nel mirino per il suo fisico: Hanno scritto al mio exChiara Ferragni, la sorella Valentina si confessa sugli insulti al suo corpo e svela cosa hanno scritto gli haters al suo ex fidanzato. donnaglamour.it