Valentina Ferragni ha dichiarato di aver ricevuto commenti offensivi sul suo aspetto, in particolare che il suo ex aveva ricevuto commenti positivi sulla sua decisione di lasciarla perché riteneva che fosse grassa. Durante un’intervista al podcast Corporea, l’influencer ha parlato di questi insulti senza filtri. La 33enne ha denunciato di aver subito commenti negativi rivolti al suo aspetto fisico da parte di utenti online.

Valentina Ferragni rompe il silenzio e si scaglia contro gli hater in un’intervista senza filtri al podcast Corporea. L’influencer, 33 anni, ha svelato un retroscena doloroso legato alla fine della sua storia con Matteo Napoletano, raccontando di come il web sia riuscito a trasformare una rottura sentimentale in un pretesto per beceri attacchi estetici. "Quando mi sono lasciata, sotto al post del mio ex fidanzato scrivevano: 'Hai fatto bene a lasciarla perché è grassa'", ha confidato, sottolineando quanto il corpo femminile venga costantemente ridotto a oggetto di giudizio superficiale. Nonostante la cattiveria dei commenti, la sorella di Chiara Ferragni dimostra di aver costruito una solida corazza: "Sul mio corpo ormai ci ho fatto il callo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Valentina Ferragni: "Al mio ex dicevano che ha fatto bene a lasciarmi perché sono grassa"

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Valentina Ferragni, lo sfogo contro gli hater: «Hai fatto bene a lasciarla perché è grassa»

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