Il Boardwalk, uno dei più grandi yacht privati in navigazione, è lungo 117 metri e appartiene a un ambasciatore statunitense. Il valore stimato dell’imbarcazione è di circa 450 milioni di euro. A bordo sono presenti piscine, spa e un mini campo da golf. Attualmente, lo yacht sta partecipando al tour chiamato ‘Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy Tour’.

Il Boardwalk, con cui l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e a San Marino, Tilman J. Fertitta, sta compiendo il ‘ Freedom 250 Coastal Diplomacy Italy Tour ’, è uno dei più grandi yacht privati oggi in navigazione. Realizzato dal cantiere navale tedesco Lüen, punto di riferimento mondiale nella costruzione di megayacht, è lungo 117 metri e rappresenta una delle imbarcazioni private più esclusive mai costruite. Il numeri del Boardwalk dalle cabine di lusso all’equipaggio. Il suo valore è stimato in circa 450 milioni di dollari, una cifra che lo colloca tra gli yacht più costosi. A bordo può ospitare 22 invitati in 11 cabine di lusso, mentre l’ equipaggio è composto da 42 persone, tra ufficiali, marinai, cuochi, tecnici e personale di servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mega yacht lungo 117 metri dell’ambasciatore Usa, vale 450 milioni: piscine, spa, mini campo da golf

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Inside AHPO: $400M Lürssen Superyacht Built for Family Wellness and Billionaire Luxury

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