schianto in moto contro il cantiere muore un ragazzo di 25 anni

Nella notte, poco prima delle 2, un motociclista di 25 anni ha perso la vita in un incidente lungo la Tangenziale Est, vicino allo svincolo di Vimercate Centro. L’incidente si è verificato mentre si lavorava al cantiere notturno, poco prima delle gallerie. Il motociclista si è scontrato contro le barriere di protezione, causando il decesso sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Uno schianto improvviso nel buio, poco prima delle gallerie, proprio mentre la strada veniva preparata per i lavori notturni. È morto così poco dopo le 2 della scorsa notte Gian Fabbrini, un motociclista di soli 25 anni, vittima di un tragico incidente lungo la Tangenziale Est, all’altezza dello svincolo di Vimercate Centro. Una manciata di secondi ha trasformato un cantiere estivo in un dramma. Gli operai stavano ancora sistemando birilli e cartelli temporanei per deviare il traffico e chiudere il tratto della carreggiata Sud in direzione Milano, quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il giovane centauro non ha imboccato la rampa d’uscita obbligatoria, proseguendo dritto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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