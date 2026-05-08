Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio nel quartiere Boccaleone di Bergamo, coinvolgendo una moto e un muro. Un ragazzo di 26 anni, residente a Martinengo, è rimasto gravemente ferito nello schianto e successivamente è deceduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un violento incidente stradale ha sconvolto nel tardo pomeriggio il quartiere di Boccaleone, a Bergamo. Un ragazzo di 26 anni originario di Martinengo ha perso la vita dopo un drammatico schianto avvenuto lungo via Gabriele Rosa. Il giovane era alla guida di una moto di grossa cilindrata, una Suzuki bianca, quando si è verificato l’impatto che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta poco prima delle 18 in via Rosa, in direzione di via Gavazzeni. Il 26enne sarebbe stato sbalzato insieme alla moto contro un’edicola situata ai margini della carreggiata, terminando poi la corsa contro un muro. Subito dopo l’incidente alcune persone presenti in zona, tra cui un farmacista e diversi passanti, sono intervenute nel tentativo di prestare i primi soccorsi al giovane motociclista.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Schianto in moto a Bergamo, muore ragazzo di 26 anni: tragedia nel quartiere Boccaleone

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