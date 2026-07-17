Scarica il manuale per una cintura esplosiva e si dice pronta al martirio | 17enne arrestata a Pavia per terrorismo

Una ragazza di 17 anni è stata arrestata a Pavia con l’accusa di aver partecipato a un’associazione con finalità di terrorismo internazionale. Secondo le indagini, la giovane avrebbe scaricato un manuale per realizzare una cintura esplosiva e avrebbe manifestato la volontà di compiere un attacco. È stata portata in una comunità protetta. Le autorità hanno segnalato la possibilità di un’azione violenta imminente.

Una 17enne è stata arrestata a Pavia e condotta in una comunità per "partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale". Secondo gli investigatori, ci sarebbe stata la "concreta possibilità di un’imminente attivazione violenta" della ragazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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