Domani si sfideranno le nazionali di Spagna e Argentina nella finale del Mondiale, ma l'incontro coinvolge anche i due allenatori, Luis de la Fuente e Lionel Scaloni. Entrambi sono stati allievi e maestri nel calcio, con percorsi diversi rispetto alla maggior parte degli altri tecnici del torneo. I risultati ottenuti negli ultimi anni hanno portato alla finale, che si svolgerà tra le due nazionali.

Sarà Spagna contro Argentina, ma anche Luis de la Fuente contro Lionel Scaloni: ct accomunati da un percorso diverso rispetto a quello fatto dalla maggior parte degli allenatori presenti al Mondiale, ma ricompensati dai risultati degli scorsi anni e dalla finale del Mondiale 2026 che si contenderanno domenica., Allenatori di club o tecnici federali? Probabilmente non c'è una formula precisa, anche se i fatti, attualmente, danno ragione a chi ha scelto di puntare su un allenatore per farlo crescere all'interno della propria federazione calcistica. De la Fuente e Scaloni ne sono la prova: il primo, dopo aver vinto con la Spagna... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Scaloni e de la Fuente: la rivincita dei selezionatori federali. E in passato sono stati allievo e maestro...

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