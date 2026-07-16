Nel 2018, Lionel Scaloni frequentava un corso per ottenere il patentino internazionale da allenatore presso il centro tecnico della Federcalcio spagnola a Las Rozas, vicino a Madrid. All’epoca, l’ex maestro era ancora in fase di formazione, mentre il suo attuale ruolo di allenatore era ancora in fase embrionale. Scaloni, argentino residente a Maiorca, studiava per ottenere le certificazioni necessarie, mentre De La Fuente, suo ex insegnante, ricordava il suo modo di essere diverso già otto anni fa.

La vita corre, le cose cambiano. In fretta. Nel 2018 Lionel Scaloni, argentino che vive a Maiorca e che quindi ha profonde radici in Spagna, studiava per prendere il patentino internazionale da allenatore e lo faceva a Las Rozas, centro tecnico della Federcalcio spagnola alle porte di Madrid. Tra i suoi professori c’era Luis De la Fuente. Diversi i mesi insieme, uno al banco e l’altro alla cattedra, che hanno forgiato un’amicizia profonda e sincera. Quando abbiamo intervistato il tecnico della Spagna qualche settimana fa, ci ha parlato tanto di quelle lezioni, di Scaloni, del loro rapporto. “Chi l’avrebbe pensato allora eh? Eravamo nel 2018. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Otto anni fa, quando De La Fuente era il maestro e Scaloni l'alunno: "Aveva qualcosa di diverso"

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