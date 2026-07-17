scalinate da incubo erbacce e infiltrazioni serve manutenzione e messa in sicurezza

Notizia in breve

Le scale tra corso Cavour e viale Roma nel Borgo Bello sono in condizioni critiche, con erbacce e infiltrazioni visibili. La struttura necessita di interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Le scalinate sono molto frequentate, ma la loro condizione rappresenta un rischio per chi le utilizza. La mancanza di interventi adeguati da tempo ha causato il degrado di questi percorsi pedonali. Nessuna data di intervento è stata comunicata finora.