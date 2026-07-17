Scalinate da incubo Erbacce e infiltrazioni Serve manutenzione e messa in sicurezza
Le scale tra corso Cavour e viale Roma nel Borgo Bello sono in condizioni critiche, con erbacce e infiltrazioni visibili. La struttura necessita di interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Le scalinate sono molto frequentate, ma la loro condizione rappresenta un rischio per chi le utilizza. La mancanza di interventi adeguati da tempo ha causato il degrado di questi percorsi pedonali. Nessuna data di intervento è stata comunicata finora.
Scalinate e scalette da incubo al Borgo Bello. Parliamo rispettivamente dei gradini (foto) che collegano corso Cavour a viale Roma, frequentati soprattutto durante il periodo scolastico da centinaia di studenti, visto che la scalinata è proprio a ridosso della media San Paolo e del Circolo didattico del XX Giugno; nel secondo caso ci riferiamo al passaggio che da via Piantarose sfocia in viale san Domenico. Di quest’ultimo se ne è occupato in un’interrogazione il consigliere comunale Riccardo Mencaglia ( Fratelli d’Italia ). Tanti anche i cittadini che hanno denunciato le condizioni di abbandono in cui versa il collegamento invaso da una vegetazione spontanea particolarmente sviluppata lungo i lati del percorso, con rami e piante che in alcuni tratti restringono sensibilmente la larghezza utile di passaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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