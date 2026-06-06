Via Zanelli un piano da 3,7 milioni per la messa in sicurezza della frana
Il Comune di Lerici ha approvato un investimento di oltre 3,7 milioni di euro per intervenire sulla frana di via Zanelli. La decisione, presa dalla nuova amministrazione, mira a garantire la stabilità dell’area e affrontare una delle criticità più urgenti del territorio. La delibera rappresenta il primo passo ufficiale sulla questione da parte del nuovo sindaco e della sua giunta.
Poco più di 3,7 milioni di euro per mettere in sicurezza la frana di via Zanelli a Lerici. La prima delibera della nuova giunta del Comune di Lerici guidata dal sindaco Marco Russo riguarda una delle principali emergenze del territorio. Come si ricorderà, nella notte tra il 3 e il 4 febbraio scorsi, attorno alle 2, terra e sassi si abbatterono sulla viabilità pubblica di via Zanelli, la strada che collega piazza Garibaldi al castello storico. Una situazione che portò all’immediata evacuazione di diverse famiglie e alla creazione di una vera e propria zona rossa, con divieto di tornare nelle abitazioni situate all’interno dell’area critica.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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