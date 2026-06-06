Il Comune di Lerici ha approvato un investimento di oltre 3,7 milioni di euro per intervenire sulla frana di via Zanelli. La decisione, presa dalla nuova amministrazione, mira a garantire la stabilità dell’area e affrontare una delle criticità più urgenti del territorio. La delibera rappresenta il primo passo ufficiale sulla questione da parte del nuovo sindaco e della sua giunta.

Poco più di 3,7 milioni di euro per mettere in sicurezza la frana di via Zanelli a Lerici. La prima delibera della nuova giunta del Comune di Lerici guidata dal sindaco Marco Russo riguarda una delle principali emergenze del territorio. Come si ricorderà, nella notte tra il 3 e il 4 febbraio scorsi, attorno alle 2, terra e sassi si abbatterono sulla viabilità pubblica di via Zanelli, la strada che collega piazza Garibaldi al castello storico. Una situazione che portò all’immediata evacuazione di diverse famiglie e alla creazione di una vera e propria zona rossa, con divieto di tornare nelle abitazioni situate all’interno dell’area critica.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Zanelli, un piano da 3,7 milioni per la messa in sicurezza della frana

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