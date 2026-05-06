A Faenza, le recenti alluvioni del 2023 e del 2024 hanno portato all’attenzione la necessità di interventi per la sicurezza del territorio. La questione diventa centrale nel quadro delle prossime elezioni comunali previste per maggio 2026, influenzando le discussioni politiche e le scelte degli elettori. La protezione dell’area rimane uno dei temi principali nel dibattito locale, con attenzione rivolta ai progetti e alle strategie di prevenzione.

FAENZA (Ravenna) La messa in sicurezza del territorio dopo le alluvioni del 2023 e del 2024 è il sole attorno a cui ruota il sistema della politica faentina in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Al confronto organizzato a Faenza da Qn-Il Resto del Carlino (moderato dal vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini e dalla giornalista della redazione di Ravenna Sara Servadei) i quattro candidati sindaco hanno messo sul piatto le loro proposte per il riassetto del territorio. Il campo largo che sostiene il sindaco Massimo Isola – con lui una coalizione che vede Pd, Movimento 5 Stelle, sinistra, centristi e civici – e i due...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: Faenza da proteggere. La messa in sicurezza banco di prova alle urne; Quando la musica è rinascita, così la Romagna torna in fiore: da Faenza a Ravenna, 9 concerti dall’1 maggio nei luoghi dell’alluvione, tra gli ospiti Niccolò Fabi e Irene Grandi; Tutti i candidati della lista civica Faenza Cresce a sostegno di Massimo Isola; Faenza, ultimi posto per evento sul Rodano da Kwak il 12 maggio.

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