Scabbia in Rsa ospiti ancora isolati Scatta l’interrogazione in consiglio
In una Rsa di Quinto Alto sono ancora isolati gli ospiti colpiti da scabbia, dopo che sono stati registrati 14 casi tra ospiti e operatori. La profilassi continua con farmaci per bocca o topici. Sei ospiti e otto operatori sono coinvolti. La questione ha portato a un’interrogazione in consiglio comunale. La struttura rimane sotto osservazione, con misure di contenimento in atto.
Prosegue la profilassi, con farmaci per bocca oppure topici, per i 14 casi di scabbia a carico di sei ospiti e otto operatori della Rsa Villa Solaria di Quinto Alto gestita dalla cooperativa Proges. Gli anziani colpiti continuano a rimanere in camere da due posti con l’obbligo di non uscire dalla stanza e non accedere a spazi comuni per evitare che il contagio possa ulteriormente diffondersi. La situazione – come conferma la Asl Centro - è sotto controllo e la sorveglianza proseguirà, ma certo il caso ha provocato reazioni e preoccupazioni a Sesto, vista anche l’età e le condizioni di fragilità degli ospiti. Sull’accaduto annuncia un’interrogazione nel prossimo consiglio comunale la lista civica Via Nova: "Rispetto alla dinamica del contagio – si legge in una nota – riteniamo doveroso fare totale chiarezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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