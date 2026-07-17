In una Rsa di Quinto Alto sono ancora isolati gli ospiti colpiti da scabbia, dopo che sono stati registrati 14 casi tra ospiti e operatori. La profilassi continua con farmaci per bocca o topici. Sei ospiti e otto operatori sono coinvolti. La questione ha portato a un’interrogazione in consiglio comunale. La struttura rimane sotto osservazione, con misure di contenimento in atto.

Prosegue la profilassi, con farmaci per bocca oppure topici, per i 14 casi di scabbia a carico di sei ospiti e otto operatori della Rsa Villa Solaria di Quinto Alto gestita dalla cooperativa Proges. Gli anziani colpiti continuano a rimanere in camere da due posti con l’obbligo di non uscire dalla stanza e non accedere a spazi comuni per evitare che il contagio possa ulteriormente diffondersi. La situazione – come conferma la Asl Centro - è sotto controllo e la sorveglianza proseguirà, ma certo il caso ha provocato reazioni e preoccupazioni a Sesto, vista anche l’età e le condizioni di fragilità degli ospiti. Sull’accaduto annuncia un’interrogazione nel prossimo consiglio comunale la lista civica Via Nova: "Rispetto alla dinamica del contagio – si legge in una nota – riteniamo doveroso fare totale chiarezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scabbia in Rsa, ospiti ancora isolati. Scatta l’interrogazione in consiglio

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