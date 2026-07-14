Quattordici persone, tra operatori e ospiti, sono state colpite dalla scabbia nell’Rsa Villa Solaria di Sesto Fiorentino. La notifica è stata inviata all’Igiene Pubblica dell’Asl Toscana Centro, che ha disposto la profilassi. Otto operatori e sei ospiti sono stati posti in isolamento. La struttura ha avviato le procedure sanitarie per contenere il contagio e prevenire ulteriori casi.

Sesto Fiorentino (Firenze), 14 luglio 2026 – Quattordici casi di scabbia nell’Rsa Villa Solaria di Sesto Fiorentino. La notizia è stata notificata all’Igiene Pubblica dell’Asl Toscana Centro e riguarda 8 operatori e 6 ospiti che lavorano e risiedono all’interno della struttura. La segnalazione della sintomatologia riconducibile alla malattia risale a venerdì scorso. Nella stessa giornata, l’Ufficio Igiene Pubblica ha effettuato un sopralluogo presso la struttura, alla presenza del direttore della Rsa e della coordinatrice infermieristica, fornendo le prime indicazioni sulle misure di igiene e prevenzione da adottare, con il coinvolgimento dei medici curanti per gli ospiti e del medico competente per gli operatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casi di scabbia nell’Rsa, colpiti operatori e ospiti. Scatta la profilassi, 14 persone in isolamento

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