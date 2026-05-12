Juventus presentata la prima maglia per il 2026-27 | Radici profonde sguardo rivolto al futuro – FOTO

È stata mostrata la prima maglia della squadra per la stagione 2026-2027. La presentazione è avvenuta oggi, accompagnata da un messaggio che richiama le radici profonde e il futuro. La maglia presenta dettagli grafici e colori specifici scelti dal club. La foto ufficiale è stata condivisa sui canali social della squadra, senza ulteriori dichiarazioni o commenti.

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