Pullman del Barcellona colpito da pietre lanciate dai propri tifosi | pensavano fosse il bus del Real

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento sportivo, il pullman della squadra locale è stato colpito da pietre lanciate da alcuni tifosi, che hanno scambiato il veicolo per quello di una squadra avversaria. L’incidente ha causato la rottura dei vetri del mezzo, senza che si registrassero feriti. La scena si è svolta in un momento di grande tensione, con i tifosi che hanno scambiato il bus della propria squadra per quello del rivale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I tifosi del Barcellona prendono a sassate il pullman della propria squadra per sbaglio e rompono i vetri. Pensavano stesso transitando l'autobus del Real Madrid.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Scontri tra tifosi del Frosinone e del Savoia sull’A2: danneggiati pullman e autoMomenti di tensione, questa mattina, sull'A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Padula e Sala Consilina, a causa di un violento scontro tra gruppi di...

Scontro tra tifosi del Frosinone e del Savoia sull’A2: danneggiati pullman e autoMomenti di tensione, questa mattina, sull'A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Padula e Sala Consilina, a causa di un violento scontro tra gruppi di...

Si parla di: Premier League: il Tottenham lascia la zona retrocessione, lo United torna in Champions; Malore all’Old Trafford per Sir Alex Ferguson: trasportato in ospedale prima del match contro il Liverpool. Come sta.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web