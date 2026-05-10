Pullman del Barcellona colpito da pietre lanciate dai propri tifosi | pensavano fosse il bus del Real

Durante un evento sportivo, il pullman della squadra locale è stato colpito da pietre lanciate da alcuni tifosi, che hanno scambiato il veicolo per quello di una squadra avversaria. L’incidente ha causato la rottura dei vetri del mezzo, senza che si registrassero feriti. La scena si è svolta in un momento di grande tensione, con i tifosi che hanno scambiato il bus della propria squadra per quello del rivale.

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