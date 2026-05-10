Pullman del Barcellona colpito da pietre lanciate dai propri tifosi | pensavano fosse il bus del Real
Durante un evento sportivo, il pullman della squadra locale è stato colpito da pietre lanciate da alcuni tifosi, che hanno scambiato il veicolo per quello di una squadra avversaria. L’incidente ha causato la rottura dei vetri del mezzo, senza che si registrassero feriti. La scena si è svolta in un momento di grande tensione, con i tifosi che hanno scambiato il bus della propria squadra per quello del rivale.
I tifosi del Barcellona prendono a sassate il pullman della propria squadra per sbaglio e rompono i vetri. Pensavano stesso transitando l'autobus del Real Madrid.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Scontri tra tifosi del Frosinone e del Savoia sull’A2: danneggiati pullman e autoMomenti di tensione, questa mattina, sull'A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Padula e Sala Consilina, a causa di un violento scontro tra gruppi di...
Scontro tra tifosi del Frosinone e del Savoia sull’A2: danneggiati pullman e autoMomenti di tensione, questa mattina, sull'A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Padula e Sala Consilina, a causa di un violento scontro tra gruppi di...
Si parla di: Premier League: il Tottenham lascia la zona retrocessione, lo United torna in Champions; Malore all’Old Trafford per Sir Alex Ferguson: trasportato in ospedale prima del match contro il Liverpool. Come sta.