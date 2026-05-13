Fioriere lanciate dal ponte di Mezzo a rischio l’incolumità dei residenti
Da alcuni giorni si sono verificati diversi episodi di fioriere lanciate dal ponte di Mezzo, creando situazioni di pericolo per residenti, commercianti e passanti. Questo comportamento, ormai ripetuto, ha suscitato preoccupazione tra le persone che vivono e lavorano nell’area. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre i cittadini chiedono interventi rapidi per fermare questa serie di atti rischiosi.
“Sul Ponte di Mezzo si è ufficialmente aperta la stagione del lancio delle fioriere: un fenomeno assurdo, pericoloso e ormai ricorrente, che mette a rischio residenti, commercianti e chiunque attraversi una delle zone più frequentate della città”. A sostenerlo in una nota è Futuro Nazionale.“Le.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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