Fioriere lanciate dal ponte di Mezzo a rischio l’incolumità dei residenti

Da parmatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da alcuni giorni si sono verificati diversi episodi di fioriere lanciate dal ponte di Mezzo, creando situazioni di pericolo per residenti, commercianti e passanti. Questo comportamento, ormai ripetuto, ha suscitato preoccupazione tra le persone che vivono e lavorano nell’area. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre i cittadini chiedono interventi rapidi per fermare questa serie di atti rischiosi.

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“Sul Ponte di Mezzo si è ufficialmente aperta la stagione del lancio delle fioriere: un fenomeno assurdo, pericoloso e ormai ricorrente, che mette a rischio residenti, commercianti e chiunque attraversi una delle zone più frequentate della città”. A sostenerlo in una nota è Futuro Nazionale.“Le.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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