Fioriere lanciate dal ponte di Mezzo a rischio l’incolumità dei residenti

Da alcuni giorni si sono verificati diversi episodi di fioriere lanciate dal ponte di Mezzo, creando situazioni di pericolo per residenti, commercianti e passanti. Questo comportamento, ormai ripetuto, ha suscitato preoccupazione tra le persone che vivono e lavorano nell’area. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre i cittadini chiedono interventi rapidi per fermare questa serie di atti rischiosi.

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