Il nuovo allenatore dell’Atalanta ha dichiarato di voler vincere qualcosa con la squadra. Ha anche elogiato il portiere brasiliano, definendolo un pilastro. Il direttore sportivo ha presentato Sarri, sottolineando di averlo portato a Bergamo e di aver avviato il discorso sulla campagna trasferimenti. Sarri si è mostrato timido, avvertendo di non essere troppo pressato.

«È timido, andateci piano». Il nuovo ds nerazzurro Cristiano Giuntoli mette le mani avanti presentando Sarri. È stato lui a portarlo a Bergamo ed è lui ad aprire la chiacchierata di calcio con l’allenatore toscano, da un mese sulla panchina dell’Atalanta. In prima fila, alla presentazione ufficiale all’Accademia Favini del Centro Bortolotti di Zingonia, c’erano i due Percassi, Luca e Antonio, e il co-chairman Stephen Pagliuca. Più di un motivo per peggiorare la timidezza, ma quando si inizia a parlare di campo, Sarri si scioglie. Se a inizio conferenza quasi sussurra, il suo tono di voce si fa via via sempre più forte, fino ad arrivare a rivelare il suo sogno a chiare lettere: «Voglio vincere qualcosa con l’Atalanta». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Sarri si presenta all’Atalanta: «Voglio vincere qualcosa». E rilancia Ederson: «Sarà un pilastro»

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