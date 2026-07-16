Maurizio Sarri ha preso ufficialmente il comando dell’Atalanta, dichiarando di voler vincere a Bergamo. Ha anche annunciato che Ederson sarà un pilastro della squadra. La società ha deciso di cambiare allenatore dopo una stagione conclusa al settimo posto e l’addio a Palladino. Sarri ha sottolineato la volontà di tornare a competere per le prime posizioni in classifica.

Inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica., "Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana: ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta", ha esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione. L'allenatore nerazzurro ha aggiunto: "Mi piacerebbe vincere qualcosa qua, però il viaggio è più bello della meta sotto certi aspetti e spero che questo sia un grande viaggio". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Sarri si presenta: "Voglio vincere qui a Bergamo. Ederson? Sarà un pilastro di questa squadra"

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