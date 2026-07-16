Il nuovo allenatore dell'Atalanta ha dichiarato che il suo obiettivo è portare la squadra a vincere un trofeo. Ha anche specificato che il portiere brasiliano sarà un elemento fondamentale nel suo progetto. A un mese dall'inizio della sua gestione, ha sottolineato che il percorso è più importante della vittoria finale.

«Voglio portare l’Atalanta a vincere qualcosa». Mister Maurizio Sarri, a un mese dal suo insediamento sulla panchina dell’Atalanta (15 giugno), svela il suo sogno, ricordando però che il viaggio è più bello della meta. E in questo viaggio lui prima di pensare agli obiettivi più ambiziosi vuole fare un’altra cosa: costruire una squadra forte attraverso il lavoro. Con pazienza: «All’inizio ci sarà da faticare, l’ho fatto anche col Napoli partendo da un solo punto collezionato nelle prime giornate e poi siamo arrivati secondi, gli obiettivi li tratteggerò a squadra definita», dice durante la presentazione di oggi (16 luglio) al fianco del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e con presente il patron Antonio Percassi. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Sarri si presenta: «Il sogno è portare l'Atalanta a vincere qualcosa. Ederson sarà il nostro pilastro»

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