Sarah Felberbaum ha scritto a Gaia De Rossi: “Sei parte di me”. La frase è stata condivisa sui social e sottolinea un legame che va oltre il sangue. Felberbaum ha espresso un sentimento di affetto e vicinanza nei confronti di Gaia De Rossi, evidenziando come i legami possano nascere e svilupparsi anche nella quotidianità. La comunicazione si concentra sull’importanza delle relazioni che non dipendono esclusivamente da vincoli biologici.

Ci sono legami che superano ogni confine dettato dalla biologia, cosa che talvolta dimentichiamo. Sono legami capaci di fiorire nella semplice quotidianità, diventando fondamentali per chi li vive. Lo sa bene Sarah Felberbaum, il cui rapporto con Gaia De Rossi, primogenita del marito Daniele De Rossi, rappresenta proprio questo: essere una felice famiglia allargata, oggi. Un legame che l’attrice non perde occasione di celebrare e che riconferma, in occasione del compleanno della ragazza, come l’affetto (quello vero) non sia solo una questione di sangue. La dedica di Sarah Felberbaum a Gaia De Rossi. L’attrice ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram una bella dedica alla sua Gaia, nel giorno del 21esimo compleanno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sarah Felberbaum a Gaia De Rossi: “Sei parte di me”. L’amore non è solo questione di sangue

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