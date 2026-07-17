Saporiti il leader tecnico? Empoli attende i suoi colpi

L’attaccante ha giocato 20 partite tra campionato e Coppa Italia, segnando quattro gol e fornendo due assist. Questa è la sua prima stagione con l’Empoli.

Venti presenze complessive, con 4 reti e 2 assist, alla sua prima stagione in azzurro tra campionato e Coppa Italia. Il debutto nel torneo cadetto di Edoardo Saporiti è stato fra luci ed ombre, a causa anche di un infortunio, ma l’ex lucchese ha dimostrato di avere le qualità e i colpi per ritagliarsi il proprio spazio e la stagione appena iniziata potrebbe essere quella dell’esplosione definitiva. Nella scorsa annata, proprio con Pagliuca in panchina, fece il suo esordio, con tanto di gol, nella sconfitta in casa del Genoa nei sedicesimi di Coppa Italia, per poi essere confermato titolare pochi giorni dopo nella quinta giornata di campionato contro la Carrarese al Carlo Castellani Computer Gross Arena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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