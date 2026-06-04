Chivu rinnova con l’Inter e attende i suoi regali | via ai primi tre colpi di Marotta per accontentare l’allenatore

Chivu ha firmato il rinnovo del contratto con l’Inter e attende i primi acquisti del mercato. Sono in arrivo tre nuovi giocatori, scelti per rispondere alle richieste dell’allenatore. La società sta finalizzando gli accordi e i nomi sono ancora riservati. La trattativa è in corso e i dettagli sugli acquisti saranno comunicati nelle prossime settimane.

Chivu rinnova con l’Inter e aspetta i primi tre colpi di mercato. Ecco i giocatori pronti a soddisfare le sue richieste. Il calciomercato dell’Inter non si concentra esclusivamente sui giocatori, ma riparte dalla propria guida tecnica. La dirigenza nerazzurra è ormai pronta a formalizzare un passo fondamentale per la programmazione sportiva a lungo termine del club, blindando il proprio allenatore per dare continuità e solidità al progetto tecnico. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno I dettagli del rinnovo contrattuale. Secondo Tuttosport, il club è pronto a ufficializzare il rinnovo di Cristian Chivu. L’attuale accordo, la cui naturale scadenza era fissata per giugno 2027, verrà prolungato di un’ulteriore stagione, arrivando fino al 2028, con l’inserimento di una opzione fino al 2029. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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CHIVU INTERVISTA POST INTER GENOA:DOBBIAMO TROVARE IL CORAGGIO DI CONTINUARE A DARE...

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