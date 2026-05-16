Juventus Empoli Under 16 1-0 LIVE | si attende solo il recupero poi supplementari

Nella partita tra Juventus e Empoli Under 16, il risultato finale è di 1-0 a favore dei bianconeri. La gara, valida per il ritorno dei quarti di finale del campionato 202526, si trova in attesa del recupero e dei supplementari. Sono stati forniti dettagli su sintesi, moviola, tabellino e cronaca live, offrendo un quadro completo dell'incontro. La partita si è svolta senza ulteriori episodi significativi al di fuori di quanto già evidenziato.

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