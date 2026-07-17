A Milano ha aperto Akiro, il primo bar al mondo dedicato esclusivamente ai Hand Roll, un tipo di sushi giapponese. Il locale si trova in via della Moscova e dispone di un unico bancone da 42 posti, senza tavoli e senza prenotazioni. Akiro rappresenta una novità nella cucina Nikkei, combinando sapori giapponesi e peruviani. Dopo aver aperto a Madrid, Barcellona e Chicago, il concept arriva in Italia.

Niente tavoli e nessuna prenotazione: la rivoluzione della cucina Nikkei a Milano passa per un unico bancone da 42 posti. In via della Moscova 50 ha aperto Akiro, il primo concept mondiale di Hand Roll bar che, dopo Madrid, Barcellona e Chicago, sbarca in Italia. Nato dall’idea di Faisal Barakat, Luis Arévalo e Lucas Leon, il progetto vive a Milano grazie all’energia dei giovani partner Vittorio Mozzi e Giovanni Gottardi. Sotto la guida dello chef internazionale Luis Arévalo, l’alta tecnica fusion peruviano-giapponese diventa un’esperienza informale e accessibile. Akiro in tre parole? "Precisione, anima e immediatezza". Cosa significa interpretare la filosofia Nikkei? "Nikkei non è solo una fusione di cucina giapponese e peruviana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sapori e bancone da 42 posti. La filosofia di Akiro a metà tra Giappone e Perù

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Komada(???), Ise, Giappone reddit

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