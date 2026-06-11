A Milano, chef peruviani organizzano masterclass e degustazioni di ceviche, puntando a promuovere la cucina tradizionale. Durante gli eventi, vengono illustrate tecniche di preparazione e ingredienti tipici, con l’obiettivo di attirare appassionati e professionisti del settore. Le dimostrazioni includono metodi di marinatura e combinazioni di sapori tipiche della cucina Nikkei, con l’intento di valorizzare la cultura culinaria peruviana nel contesto internazionale.

? Domande chiave? In Breve Il Perù sbarca a Milano con un viaggio tra biodiversità e sapori straordinari. Il Perù si prepara a essere il protagonista assoluto di Identità Milano 2026, portando in mostra un sistema complesso che intreccia gastronomia, turismo e tutela della biodiversità. ospite del congresso milanese dedicato all’alta cucina presenterà il concept denominato Perù: il gusto di un viaggio straordinario. L’evento si svolgerà presso l’Allianz MiCo di Milano dal 7 al 9 giugno, offrendo una vetrina privilegiata per raccontare il legame indissolubile tra il territorio e la tavola. L’obiettivo strategico di Promperù è utilizzare il cibo come chiave d’accesso per attirare i viaggiatori internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Perù a Milano: tra masterclass e sapori per conquistare l’Italia

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